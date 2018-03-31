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В центре Волгограда два человека отравились угарным газом

Происшествия
31 марта, 19:55 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 31, марта. /ТАСС

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП

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ВОЛГОГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Парень и девушка насмерть отравились угарным газом, по предварительным данным, из-за неправильной эксплуатации газовой колонки в квартире в центре Волгограда. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Куницкая.

"Сегодня днем в одной из квартир многоэтажки по улице Советской в самом центре Волгограда обнаружены двое погибших - парень 20 лет и девушка 19 лет. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом из-за неправильной эксплуатации газовой колонки",- сказала Куницкая.

Она добавила, что девушка и парень были студентами одного из волгоградских университетов, характеризовались положительно.

Следователи проводят процессуальную проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.

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