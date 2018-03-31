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СМИ: при аварии на карусели во Франции погиб человек

Происшествия
31 марта, 20:09 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, марта. /ТАСС

По сообщениям BFM TV, еще четверо получили ранения

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ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Авария на карусели в городе Нёвиль-сюр-Сон (центр Франции, близ Лиона) привела к гибели одного и ранениям еще четырех человек. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV.

Инцидент произошел на пасхальной ярмарке. По неизвестной причине оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой находилось более десятка людей. Погибший - взрослый человек. Состояние еще одного взрослого, по мнению врачей, крайне тяжелое.

Трое находившихся в корзине детей лишь легко пострадали. Еще шесть человек не получили даже травм. Жандармерией по факту происшедшего начато следствие.

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