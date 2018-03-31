Суд арестовал на два месяца брата совладельца группы "Сумма"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - брата совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении более 2,5 млрд рублей.

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде ареста до 30 мая", - сказала судья Мария Сизинцева.

На заседании суда

Ранее в суде следователь заявил, что подозреваемый "может скрыться от следствия или каким то образом воспрепятствовать следствию". "У него есть заграничный паспорт и он часто покидал территорию России. По месту жительства Магомедова было найдено большое количество денег, происхождение которых он не смог пояснить. Прошу арестовать подозреваемого", - сказал он.

Прокурор так же поддержал ходатайство следствия об аресте Магомедова. "С учетом изложенного следователем считаю, что любая иная мера, не связанная с лишением свободы, не может быть избрана. Прошу удовлетворить ходатайство следователя и арестовать Магомедова", - сказал прокурор.

Защита Магомедова с ходатайством следователя не согласилась. "Мы считаем, что в отношении нашего клиента можно избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В его отношении можно избрать домашний арест: у него многодетная семья, жена не работает, он единственный кормилец в семье", - сказал адвокат.

Сам обвиняемый заявил о своей невиновности. "Хочу обратить внимание суда на множество несоответствий в ходатайстве, я не имею имущество за границей, я не являюсь совладельцем никаких компаний, о которых говорит следствие. Ни в каких мошеннических схемах я не участвовал, ни одной копейки я не получал, ни в виде дивидендов, ни в виде других выплатах", - сказал Магомедов.

История дела

Тверской суд Москвы ранее в субботу заключил под стражу до 30 мая совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и руководителя компании, входящей в холдинг "Сумма", Артура Максидова. Суд отказался отпустить под залог братьев Магомедовых, за каждого из которых защита предлагала 2,5 млрд рублей.

Братья Магомедовы и Максидов были задержаны по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе, возбужденному МВД РФ. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".