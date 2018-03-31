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Причиной ДТП с автобусом на Ставрополье могло стать ухудшение самочувствия водителя

Происшествия
31 марта, 22:10 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 31, марта. /ТАСС

Водитель умер в машине скорой помощи

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СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Резкое ухудшение самочувствие водителя автобуса могло стать причиной столкновения пассажирского транспорта с попутным грузовиком, сообщает в субботу краевое управление ГИБДД.

"По одной из рассматриваемых версий, причиной совершения ДТП с участием рейсового автобуса Кисловодск - Сочи, стало резкое ухудшение самочувствия 58-летнего водителя Neoplan, который впоследствии скончался в карете скорой помощи", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в столкновении с грузовиком погиб сам водитель автобуса, еще три человека, в том числе 12-летний ребенок, госпитализированы. В общей сложности в автобусе находились 12 пассажиров и два водителя, не пострадавшие в ДТП пассажиры направились дальше по пути следования.

Cледователи проводят проверку. Известно, что автобус принадлежит ставропольскому автотранспортному предприятию.

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