Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 31 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем ВАЗ-2112 в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе республиканского Управления ГИБДД МВД.

"Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса и автомашины ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли, двоих из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализируют в медучреждение", - сказал представитель ведомства.

По его словам, 31 марта около 20:00 мск на 398-м км автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомашины ВАЗ-2112 и пассажирского микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Ставрополь - Нальчик.

"Пожарно-спасательное подразделение ПЧ-9 осуществило деблокировку людей, находившихся в автомашине. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавил собеседник агентства.