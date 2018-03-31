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В Казани горит крыша ресторана

Происшествия
31 марта, 23:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, марта. /ТАСС

Горит кровля, люди вышли самостоятельно до приезда пожарных

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КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Крыша ресторана "Старый амбар" загорелась в Казани на проспекте Фатиха Амирхана. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно до приезда пожарных, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

"В 22:39 мск поступило сообщение, горела кровля пять квадратных метров. Люди вышли самостоятельно до приезда пожарных", - рассказал представитель пресс-службы.

На данный момент пожар не потушен. На месте происшествия работают экстренные службы.

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