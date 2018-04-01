СМИ: в результате обрушения гостиницы в Индии погибли девять человек

ТАСС, 1 апреля. Не менее девяти человек погибли и один серьезно пострадал при обрушении четырехэтажной гостиницы в городе Индаур в центральной Индии. Под завалами могут находиться около 50 человек, сообщает в воскресенье индийская газета Asian Age.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу.

"Под развалинами отеля могут находиться много людей. Спасательная операция продолжается", - цитирует издание мэра Индаура Малини Гаура.

Источники газеты говорят, что под обломками могли оказаться и случайные прохожие. Причиной инцидента мог стать автомобиль, ехавший на большой скорости и врезавшийся в здание, сообщает Asian Age. Однако официального подтверждения данной информации нет.