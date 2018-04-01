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В Венесуэле задержали полицейских, подозреваемых в гибели 68 заключенных изолятора

Происшествия
1 апреля, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Трагический инцидент произошел 28 марта в изоляторе в городе Валенсия

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ТАСС, 1 апреля. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о задержании пятерых полицейских, подозреваемых в причастности к гибели 68 заключенных изолятора в городе Валенсия. Об этом Сааб написал в субботу в своем Twitter.

"Были выданы ордеры на арест пяти сотрудников полиции [штата] Карабобо, подозреваемых в причастности к трагическим событиям, повлекшим смерть 68 граждан в изоляторе местного управления полиции. Они уже задержаны", - говорится в сообщении.

В среду, 28 марта, беспорядки и пожар в изоляторе полицейского управления города Валенсия привели к гибели 68 человек. Власти пообещали провести тщательное расследование случившегося.

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