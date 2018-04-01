В Венесуэле задержали полицейских, подозреваемых в гибели 68 заключенных изолятора

ТАСС, 1 апреля. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о задержании пятерых полицейских, подозреваемых в причастности к гибели 68 заключенных изолятора в городе Валенсия. Об этом Сааб написал в субботу в своем Twitter.

"Были выданы ордеры на арест пяти сотрудников полиции [штата] Карабобо, подозреваемых в причастности к трагическим событиям, повлекшим смерть 68 граждан в изоляторе местного управления полиции. Они уже задержаны", - говорится в сообщении.

El fiscal general de #Venezuela, @TarekWiliamSaab, confirma la detención de 5 policías de Carabobo por la muerte de 68 personas en una de sus comisarías https://t.co/iLZ6GZyUHQ — cope.es (@cope_es) 1 апреля 2018 г.

В среду, 28 марта, беспорядки и пожар в изоляторе полицейского управления города Валенсия привели к гибели 68 человек. Власти пообещали провести тщательное расследование случившегося.