Адвокаты обжалуют решение украинского суда об аресте крымского сейнера "Норд"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Адвокаты, представляющие интересы задержанных на Украине российских рыбаков с сейнера "Норд", обжалуют решение украинского суда об аресте данного судна. Об этом в воскресенье журналистам сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

"Да, судно действительно арестовано. Оно стоит в порту Бердянска. Адвокаты уже работают, уже обжалуют [решение об аресте]", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о текущей ситуации с судном.

"Сейчас прорабатывается вопрос с Министерством иностранных дел России и на уровне Республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули, но есть сложности с той (украинской - прим. ТАСС) стороной. Она ведет себя некорректно", - добавил вице-премьер, который держит на контроле ситуацию с рыбаками. Михайличенко подчеркнул, что украинские власти удерживают крымчан в нарушение международных норм и правил.

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до трех лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.