Пожар в ресторане в Казани возник из-за вспышки в вытяжке при приготовлении блюда на углях

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Причиной пожара в ресторане "Старый амбар" в Казани, произошедшего минувшей ночью, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями, сообщила в воскресенье пресс- служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"Предварительная причина пожара - вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Вечером 31 марта в здании ресторана "Старый амбар" загорелась кровля, сообщение об этом поступило в ГУ МЧС в 22:39 мск. Все люди покинули помещение до приезда пожарных, в 00:04 мск воскресенья пожар был локализован, в 00:22 мск - потушен.