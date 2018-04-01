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Пожар в ресторане в Казани возник из-за вспышки в вытяжке при приготовлении блюда на углях

Происшествия
1 апреля, 11:22 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, апреля. /ТАСС

Площадь возгорания составила 450 кв. м

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КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Причиной пожара в ресторане "Старый амбар" в Казани, произошедшего минувшей ночью, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями, сообщила в воскресенье пресс- служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"Предварительная причина пожара - вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Вечером 31 марта в здании ресторана "Старый амбар" загорелась кровля, сообщение об этом поступило в ГУ МЧС в 22:39 мск. Все люди покинули помещение до приезда пожарных, в 00:04 мск воскресенья пожар был локализован, в 00:22 мск - потушен.

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