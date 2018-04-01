МЧС: пожар и задымление в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове развились менее чем за минуту

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар и задымление в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове имели стремительное, лавинообразное распространение. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд - в лифтовом холле", - сказал Еникеев. Таким образом, пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.

"Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара", - пояснил Еникеев.

По его словам, приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты, переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз. "Причины пожара, а также условия, способствовавшие гибели людей, устанавливаются Следственным комитетом", - сказал Еникеев.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта поступило в Единую дежурно- диспетчерскую службу в 16:04 местного времени, через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в момент прибытия на место пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление, а площадь пожара составляла 500 кв. м.

Всего из торгового центра "Зимняя вишня" вывели более 700 человек, свыше 20 человек были спасены пожарными, в том числе из уже сильно задымленного и горящего четвертого этажа, а также с крыши здания. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.