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В центре Казани упал 20-метровый строительный кран

Происшествия
1 апреля, 12:47 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, апреля. /ТАСС

Пострадавших и повреждений зданий нет

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КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Строительный кран высотой 20 метров упал в центре Казани. Пострадавших и повреждений зданий нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"В 08:45 поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке в Казани по ул. Тукая, 31. Пострадавших нет. Повреждений зданий тоже нет. Стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены", - отмечается в сообщении.

По информации МЧС, предварительная причина ЧП - нарушение баланса башенного крана при опускании груза. Кран упал на территории стройки находящейся по соседству гостиницы "Берисон".

"Марка крана КБ-325, высотой 20 метров, стрела 35 метров. Управление краном осуществляется с земли выносным пультом управления. По предварительным данным, осуществлялось строительство административного здания комбината бытового обслуживания. Убирать упавший кран будет строительная компания генподрядчика", - сказали в пресс-службе.

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