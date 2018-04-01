Жена Ярошенко сообщила, что над летчиком в американской тюрьме издеваются уже три месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, сообщила ТАСС, что он терпит издевательства со стороны нового администратора исправительного учреждения уже три месяца, но сообщил об этом только в пятницу.

В субботу российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах над россиянином. В посольстве также заверили, что продолжат добиваться того, чтобы условия содержания Ярошенко соответствовали международным стандартам.

"Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, администратор, в частности, постоянно производит немотивированные личные досмотры Ярошенко, не объясняя причин - "из толпы выдергивает, к стенке приставляет, начинает обыскивать". Ярошенко в разговоре с женой также выразил опасения, что сотрудники тюрьмы могут подбросить ему наркотики, после чего он может получить пожизненное заключение.

Супруга летчика в пятницу оповестила об этом посольство РФ в США и адвокатов осужденного.

"Приписать" статьи на фоне политической ситуации

Как сказал ТАСС в субботу по телефону адвокат Алексей Тарасов, защищающий интересы летчика, Ярошенко опасается, что на фоне обострения отношений между Россией и США ему могут "приписать" преступления, которые он не совершал, так как допросы и обыски проходили без объяснения причин.

Он также рассказал, что его подзащитный "чувствует предвзятость" со стороны администрации тюрьмы, а в ходе обыска запрещенных предметов у Ярошенко не обнаружили.

Тарасов добавил, что сейчас отслеживает ситуацию, но пока "рано об этом говорить, потому что каких-то конкретных претензий к Константину не было, не сказали, что он что-то нарушил".

В чем обвиняют летчика

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

Осложнение отношений между США и Россией

США 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое - из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву.

В минувший четверг в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Хантсман, его проинформировали о том, что Москва в ответ объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.