СМИ: не менее 15 человек пострадали в Иране при землетрясении

ТАСС, 1 апреля. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3, зафиксированного в воскресенье в районе города Сарполь-э-Захаб в западной иранской провинции Керманшах. Об этом сообщило агентство Tasnim.

"В результате произошедшего сегодня землетрясения пострадали 15 человек, они были госпитализированы", - заявил представитель службы здравоохранения указанной провинции Мазиар Тахмасеби.

По уточненным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Эпицентр подземных толчков находился в 89 км к северо-западу от иранского города Илам, в 25 км к югу от Сарполь-э-Захаба и в 163 км к северо-востоку от иракской столицы - Багдада. Очаг залегал на глубине 10 км.

12 ноября прошлого года на границе Ирана и Ирака в 200 км к северо-востоку от Багдада и в 100 км к западу от иранского города Керманшах один за другим были зафиксированы два подземных толчка, магнитуда первого составила 7,2, второго - 7,3. Очаги залегали на глубине 19 км и 25 км.

Удар стихии затронул в Иране семь провинций, в которых в той или иной степени пострадали 1650 населенных пунктов. Были полностью разрушены 12 тыс. домов, еще столько же получили значительные повреждения. Погибли не менее 530 человек, около 7,5 тыс. пострадали.