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В Якутске проходят обыски в офисе фирмы, принадлежащей группе "Сумма"

Происшествия
1 апреля, 15:58 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 1, апреля. /ТАСС

Накануне суд отправил в СИЗО на два месяца совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова за хищения

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Обыск и выемка документов ведутся сотрудниками правоохранительных органов в офисе Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), принадлежащей группе компаний "Сумма". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

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"В рамках возбужденного уголовного дела идут следственные действия, в том числе выемка документов в офисе компании (ЯТЭК - прим. ТАСС) и обыски", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в субботу заключил под стражу на два месяца миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд, по данным на 2017 год он занимал 63-е место по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Неоднократно СМИ приписывали Магомедову близкие связи со влиятельными персонами во властных структурах. Группе компаний "Сумма" принадлежит доля в размере более 90% ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания".

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