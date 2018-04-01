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Сигнализацию в сгоревшем ТЦ в Кемерове перевели в ручной режим управления до пожара

Происшествия
1 апреля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Из-за ручного режима сигнал о пожаре поступил охране не первом этаже, которая должна была вручную отключить лифты и запустить систему дымоудаления

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ТАСС, 1 апреля. Сигнализацию в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове перевели в ручной режим управления, сигнал о пожаре поступил к охраннику на пульт на первом этаже. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал "пожар" поступил к охраннику на пульт на первый этаж", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то мгновенно сработали бы системы дымоудаления, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы переключились на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокировались. Но так как сигнализация находилась в ручном управлении, охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. "Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", - рассказал Еникеев. Пожарных вызвали по телефону, по словам Еникеева, "время было упущено".

Отвечая на вопрос, почему сигнализацию перевели в ручной режим, он предположил, что "с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее отключили, переведя в ручной режим". "Но с точностью сказать это можно будет только тогда, когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации", - сообщил он.

Ранее Еникеев сообщил ТАСС, что когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. "Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд - датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд - в лифтовом холле", - сказал Еникеев. Пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.

"Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара", - пояснил Еникеев ТАСС. В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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