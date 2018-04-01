Консула РФ не пускают в порт Бердянска к экипажу арестованного сейнера "Норд" из Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Консула РФ не пускают в украинский порт Бердянск для выяснения ситуации с экипажем арестованного сейнера "Норд" из Керчи, сообщила в воскресенье ТАСС представитель владельца судна керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Ранее сообщалось, что судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море, а затем и арестовано украинским судом. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"Консула России из Харькова не пускают в порт Бердянска, говорят, что устанавливается, действительно ли на борту судна граждане РФ", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, состояние здоровья экипажа удовлетворительное, но два члена экипажа 30 марта обращались за экстренной медицинской помощью, с экипажем владельцами судна поддерживается постоянная телефонная связь.

О ситуации с сейнером

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до трех лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.