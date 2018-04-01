СК подтвердил возбуждение дела против главного архитектора Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Дагестане в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента Абулферза Ахмедханова, сообщили в воскресенье в региональном управление СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый не проверил соответствие представленных документов требованиям градостроительного законодательства РФ и выдал разрешение на ввод четырех многоэтажных домов в эксплуатацию, несмотря на то, что на объектах не были выполнены работы по благоустройству территории, а также не были завершены устройство фасада и внутренние сантехнические работы.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Дербент". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, подорвали авторитет государственных и муниципальных органов, отметили в следственном комитете.