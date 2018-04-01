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Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Происшествия
1 апреля, 23:59 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 1, апреля. /ТАСС

В больницу доставили пять человек, в том числе троих детей

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СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли и пять госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей в Изобильненском районе Ставрополья. Среди пострадавших трое детей, сообщили в воскресенье отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Автомобиль Kalina, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака обгон запрещен, где допустил столкновение с автомобилем "Ниссан", который двигался во встречном направлении. Водитель Kalina от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажир от полученных травм скончался в больнице", - уточняется в сообщении.

Водитель и пассажир Nissan госпитализированы с тяжелыми травмами. Также больницу доставлены трое детей (2,5 года, шесть лет и восемь лет), находившиеся в Nissan, самый маленький ребенок находился в детском автокресле, поэтому серьезных травм он не получил, отмечают в Госавтоинспекции.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП уточняются.

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