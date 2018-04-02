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Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Происшествия
2 апреля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По предварительной информации, столкновение произошло после выезда одного из автомобилей на встречную полосу

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Авария, в которой три человека погибли и еще трое получили травмы, произошла в воскресенье около 20:35 мск в Воронежской области на трассе Курск - Саратов. Как сообщили корреспонденту ТАСС в главке региональной полиции, на дороге столкнулись автомашины Kia Rio и Hyundai Solaris.

По предварительным данным, столкновение произошло после выезда одного из автомобилей на встречную полосу. В результате пожилые мужчина и женщина, ехавшие в качестве пассажиров в Hyundai, от полученных травм умерли на месте, также погиб водитель Kia. Еще три человека, находившиеся в столкнувшихся автомобилях, получили травмы. После удара один из автомобилей загорелся.

Точную картину аварии устанавливают, также уточняют личности погибших.

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