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Росгвардия готова ликвидировать ЧОП, охранявший ТЦ "Зимняя вишня" до февраля этого года

Происшествия
2 апреля, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Частное охранное предприятие "Фучо" привлекли к административной ответственности за нарушение правил учета хранения оружия и оштрафовали на 400 тыс. рублей

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала частное охранное предприятие "Фучо", которое до февраля этого года охраняло ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, учредителями ЧОПа являются те же лица, что и у охранявшего ТЦ "Центр защиты", ведомство уже собрало документы для ликвидации частного предприятия.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Что касается ЧОПа, учредителями которого выступают те же лица [что и у "Центра зашиты"], которые до февраля этого года осуществляли охрану объекта, то уже подготовлены документы в отношении него по изъятию лицензии. Если они сами добровольно на ликвидацию не подадут, то через суд будем требовать аннулирование лицензии", - сказал он.

Он также отметил, что этот ЧОП уже привлекли к ответственности и оштрафовали на 400 тыс. рублей.

"С высокой вероятностью суд согласится с нами, потому что уже сейчас выявлены нарушения. ЧОП привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета хранения оружия и оштрафован на 400 тыс. рублей", - сказал представитель Росгвардии.

Самоликвидация "Центра защиты"

Ранее Хинштейн сообщил, что охранявший ТЦ "Зимняя вишня" ЧОП "Центр защиты" самоликвидировался. Как он объяснил, предприятие могло подать добровольно на ликвидацию, не дожидаясь решения суда.

"Дело в том, что мы вправе изъять лицензию с момента, как они сами объявили о своей ликвидации. То есть заявление о ликвидации означает фактическое прекращение учредителей своих обязанностей, в том числе по охране, поэтому сразу же эта лицензия была аннулирована", - добавил он.

По словам Хинштейна, вопрос сотрудников "Центра защиты", которые, возможно, допустили нарушения во время пожара в торговом центре, будут решать в рамках следствия.

"Мы работаем только в своей компетенции и проверяем обоснованность предоставления охранных услуг, а также законность нахождения на объекте. Мы не скрываем результаты проверок, а сами в инициативном порядке предоставляем органам следствия", - заключил он.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.

Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России. Ключевым вопросом стала проверка наличия у охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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