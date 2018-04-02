Росгвардия готова ликвидировать ЧОП, охранявший ТЦ "Зимняя вишня" до февраля этого года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала частное охранное предприятие "Фучо", которое до февраля этого года охраняло ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Как сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, учредителями ЧОПа являются те же лица, что и у охранявшего ТЦ "Центр защиты", ведомство уже собрало документы для ликвидации частного предприятия.
"Что касается ЧОПа, учредителями которого выступают те же лица [что и у "Центра зашиты"], которые до февраля этого года осуществляли охрану объекта, то уже подготовлены документы в отношении него по изъятию лицензии. Если они сами добровольно на ликвидацию не подадут, то через суд будем требовать аннулирование лицензии", - сказал он.
Он также отметил, что этот ЧОП уже привлекли к ответственности и оштрафовали на 400 тыс. рублей.
"С высокой вероятностью суд согласится с нами, потому что уже сейчас выявлены нарушения. ЧОП привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета хранения оружия и оштрафован на 400 тыс. рублей", - сказал представитель Росгвардии.
Ранее Хинштейн сообщил, что охранявший ТЦ "Зимняя вишня" ЧОП "Центр защиты" самоликвидировался. Как он объяснил, предприятие могло подать добровольно на ликвидацию, не дожидаясь решения суда.
"Дело в том, что мы вправе изъять лицензию с момента, как они сами объявили о своей ликвидации. То есть заявление о ликвидации означает фактическое прекращение учредителей своих обязанностей, в том числе по охране, поэтому сразу же эта лицензия была аннулирована", - добавил он.
По словам Хинштейна, вопрос сотрудников "Центра защиты", которые, возможно, допустили нарушения во время пожара в торговом центре, будут решать в рамках следствия.
"Мы работаем только в своей компетенции и проверяем обоснованность предоставления охранных услуг, а также законность нахождения на объекте. Мы не скрываем результаты проверок, а сами в инициативном порядке предоставляем органам следствия", - заключил он.
Пожар произошел 25 марта в Кемерове в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.
Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России. Ключевым вопросом стала проверка наличия у охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей.