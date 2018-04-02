Власти США выразили недовольство поспешной публикацией Tesla данных о смертельном ДТП

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ) в воскресенье выразил недовольство тем, что американская компания Tesla еще до окончания проводимого властями расследования опубликовала свое заключение об аварии ее оснащенного беспилотным режимом автомобиля Model X, которая повлекла гибель водителя.

Вечером 30 марта представители Tesla сообщили о том, что 23 числа того же месяца в одной из ее машин включился полуавтоматический режим автопилота. Произошло это буквально за секунды до того, как Model X врезалась в дорожный отбойник на шоссе в Калифорнии. Находившийся в салоне 38-летний Уолтер Хуан скончался. "Автопилот был задействован вместе с адаптивным круиз-контролем с поддержанием минимальной дистанции [до впереди идущего автомобиля]", - говорится в заявлении на сайте компании.

Данная система способна сама менять полосы движения и скорость в зависимости от условий, но водители при этом должны внимательно следить за дорогой и держать руки на руле, чего Хуан в данном случае, как утверждают в Tesla, не сделал.

"На данный момент НСБТ требуется помощь Tesla для расшифровки информации, записанной автомобилем. Во время каждого из наших расследований, связанных с автомобилями Tesla, компания крайне активно оказывала помощь с получением информации насчет машин. В НСБТ разочарованы публикацией сведений о проводимом разбирательстве", - сообщил представитель совета Крис О'Нил.

Изначально внимание экспертов было сосредоточено на барьере, в который врезалась машина. После столкновения она загорелась. Однако после стало известно, что Хуан ранее жаловался на работу функции автопилота. Теперь НСБТ изучает все обстоятельства случившегося.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в прошлом году стала именоваться просто Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).