Суд в Приморье приговорил к пожизненному заключению убийцу школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к пожизненному лишению свободы 26-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве ребенка и 18 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности детей. Двух его соучастников приговорили к 3,5 и четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила в понедельник старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская.

"Мужчина признан виновным в совершении 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей, Кроме того, по двум эпизодам преступлений признаны виновными его сообщники - мужчина и женщина, которые также принимали участие в применении сексуального насилия в отношении детей, - сказала Римская. - Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Двум его соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы: женщине на три года шесть месяцев, мужчине - на четыре года".

Следствие и суд установили, что 17 сентября 2015 года подсудимый заманил в свой автомобиль десятилетнюю девочку, завез на пустырь, избил, надругался и убил. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, но подсудимый попал в поле зрения следователей, его автомобиль заметили недалеко от места преступления. Злоумышленник предоставил алиби, которое опровергли следователи, и под давлением улик он признался в убийстве ребенка.

Кроме того, следователи раскрыли еще 18 эпизодов преступной деятельности подсудимого: с лета 2015 года до весны 2016 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности детей.

За достоверную информацию об убийстве школьницы в 2015 году объявили награду в полмиллиона рублей. По поручению руководства СК РФ для оказания помощи в расследовании убийства школьницы в Приморский край направили криминалистов центрального аппарата ведомства.