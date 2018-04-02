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Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест

Происшествия
2 апреля, 6:10 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, апреля. /ТАСС

Надежду Судденок арестовали до 25 мая

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, обвиняемая в оказании небезопасных услуг, обжаловала арест, сообщили в понедельник ТАСС в Заводском районном суде.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В суд поступили материалы [по обжалованию ареста] от Судденок", - сказали в суде, пояснив, что материалы направят в Кемеровский областной суд, который их рассмотрит. Как сообщалось, Судденок по ходатайству следствия арестовали на два месяца - до 25 мая.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

По делу о пожаре проходят семь фигурантов: помимо Судденок генеральный директор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова и технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Все они по ходатайству следствия арестованы до 25 мая.

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