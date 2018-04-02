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Задержанные в Таиланде за сбор кораллов россиянки заплатили штраф и вернулись домой

Происшествия
2 апреля, 6:31 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 2, апреля. /ТАСС

Судебное заседание состоялось около двух недель назад, сказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов

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БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Две россиянки, задержанные на острове Пхукет в начале февраля за нарушение законодательства Таиланда о защите морских ресурсов, приговорены судом к штрафу, они смогли вернуться домой. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

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"Судебное заседание состоялось около двух недель назад, им присудили штраф, - сказал дипломат. - После этого россиянки смогли вернуться домой". Соснов не уточнил размер денежного взыскания, наложенного на туристок.

Две гражданки России 1997 и 1998 годов рождения провели в Таиланде почти два месяца. Местные власти задержали их по обвинению в нарушении законодательства о защите морских ресурсов, так как в номере туристок нашли морские кораллы. Девушки провели некоторое время в полицейском участке и были выпущены под залог, после чего ожидали суда на свободе.

Любой вред, нанесенный коралловым рифам в Таиланде, подпадает под нарушение природоохранного законодательства. За его несоблюдение предусмотрено наказание в виде штрафа до $3 тыс. или года лишения свободы.

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