"Ъ": Росгвардия просит СК наказать своих сотрудников, контролировавших охрану в Кемерове

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые должны были контролировать охрану торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ".

"Правовую оценку действиям сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий. Это должно быть примером для других наших сотрудников", - сообщил изданию советник Золотова Александр Хинштейн.

Проверка выявила, что охрана ТЦ "Зимняя вишня" осуществлялась незаконно: частная охранная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором, рассказал Хинштейн изданию.

По словам советника Росгвардии, в СК отправлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по Кемерову, отвечавших за контроль работы ЧОП "Центр защиты". Кроме того, продолжается проверка в областном управлении, итогами которой станут решения о привлечении к ответственности должностных лиц областного управления Росгвардии.

Самоликвидация "Центра защиты"

Ранее Хинштейн сообщил ТАСС, что ЧОП "Центр защиты", охранявший ТЦ "Зимняя вишня", самоликвидировался. Он пояснил, что предприятие могло подать добровольно на ликвидацию, не дожидаясь решения суда.

"Дело в том, что мы вправе изъять лицензию с момента, как они сами объявили о своей ликвидации. То есть заявление о ликвидации означает фактическое прекращение учредителей своих обязанностей, в том числе по охране, поэтому сразу же эта лицензия была аннулирована", - добавил он.

Что касается тех сотрудников "Центра защиты", которые возможно допустили нарушения во время пожара в торговом центре, по словам Хинштейна, этот вопрос будет решаться в рамках следствия. "Мы работаем только в своей компетенции и проверяем обоснованность предоставления охранных услуг, а также законность нахождения на объекте. Мы не скрываем результаты проверок, а сами в инициативном порядке предоставляем органам следствия", - заключил он.

Пожар произошел в торговом центре 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.

Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России. Ключевым вопросом стала проверка наличия у охранных предприятий права на охрану заведений с массовым пребыванием людей.