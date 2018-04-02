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Пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти потушили за сутки

Происшествия
2 апреля, 8:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Ранее глава администрации Бокситогорского района региона Сергей Мухин сообщил, что угрозы для населения и окружающей среды пожар не представляет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия "ММ-Ефимовский" в деревне Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области ликвидировали почти за сутки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 06:00 мск пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации района Сергей Мухин сообщил ТАСС, что возгорание не представляет опасности для населения и окружающей среды, поскольку рядом нет жилых домов, а продукт горения - дерево - экологически безопасен. В экстренных службах ранее сообщили, что угрозы для населения пожар не представляет, на движении автотранспорта и железнодорожном сообщении он не сказался. Всех, кто находился на момент возгорания на территории предприятия, эвакуировали.

Возгорание обнаружили в воскресенье в 07:05 мск, его площадь увеличилась с изначальных 400 кв. метров до 2 тыс. кв. метров. В 13:20 мск пожар локализовали, ранг понизили с третьего до второго. Огонь тушили 79 человек и 31 единица техники.

По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие "ММ-Ефимовский", которое открылось в 2009 году.

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