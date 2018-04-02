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В деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" появляются дополнительные свидетели

Происшествия
2 апреля, 8:45 дата обновления: 2 апреля, 8:51 UTC+3

Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло при этом подчеркнул, что через несколько дней в город снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Александр Патрин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем [общественности]. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось - закрыли дверь или не закрыли и так далее - будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие "тайны следствия", - сказал полпред.

Меняйло добавил, что через несколько дней в город снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он также напомнил, что в городе работает "очень опытная группа следователей-криминалистов".

В результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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Меняйло, Сергей Иванович Бастрыкин, Александр Иванович
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