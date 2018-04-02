Полиция задержала нетрезвого мужчину, стрелявшего из окна квартиры на севере Москвы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина, стрелявший из ружья из окна своей квартиры на севере Москвы, задержан сотрудниками полиции и спецназа Росгвардии СОБР, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"1 апреля в 02:03 от граждан поступило сообщение о стрельбе в квартире по адресу: улица 3-я Радиаторская, дом 5-1. Прибывшими на место сотрудниками полиции совместно с сотрудниками СОБР в 05:00 после вскрытия двери в квартиру задержан мужчина 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный в этой квартире", - сказали в ведомстве.

Как установили полицейские, мужчина распивал алкоголь в компании своего приятеля. В какой-то момент он схватил охотничье ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. "Пострадавших от выстрелов нет. Гражданское оружие, зарегистрированное на данного гражданина в установленном законом порядке, и боеприпасы к нему изъяты", - добавили в МВД.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").