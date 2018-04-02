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В Ростовской области пограничники задержали подозреваемого в убийстве ветерана

Происшествия
2 апреля, 9:57 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, апреля. /ТАСС

По данным регионального пограничного управления, мужчина совершил преступление 16 лет назад

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали на российско-украинской границе гражданина России, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

"В автомобильном пункте пропуска "Донецк" пограничным нарядом в ходе проверки документов при попытке въехать на территорию РФ выявлен и задержан уроженец Тамбова, который находился в федеральном розыске за совершение убийства участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Задержанный также подозревается в том, что в 2002 году в городе Валуйки Белгородской области после убийства завладел охотничьим ружьем ветерана и с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали.

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