Прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Ставропольская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в поле в Ставропольском крае в минувшее воскресенье. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как сообщалось, легкомоторный самолет совершил посадку в поле рядом с автомобильной дорогой в Ставропольском крае, повредив крылья. Пострадавших нет.

"1 апреля 2018 года вблизи села Пелагида Шпаковского района Ставропольского края совершило жесткую посадку воздушное судно (легкомоторный самолет), принадлежащее частному лицу, которое им управляло. После взлета отказал один из двигателей, пилотом было принято решение о возвращении на посадочную площадку. Пилот не пострадал, самолет получил повреждения крыльев. В настоящее время Ставропольская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку", - сказала собеседница агентства.