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Еще трое обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ обжаловали арест

Происшествия
2 апреля, 12:19 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, апреля. /ТАСС

В результате пожара, который произошел 25 марта, погибли 64 человека

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КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Трое обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" - руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор", которая разработала систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также сотрудник частного охранного Сергей Антюшин - обжаловали арест, сообщили в понедельник ТАСС в Заводском районном суде.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Поступили документы [по обжалованию ареста] от Полозиненко, Никитина и Антюшина, материалы также будут направлены в Кемеровский областной суд", - сказала собеседница агентства. Ранее обжаловала решение суда об аресте арендатор сгоревшего ТЦ Надежда Судденок.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

По делу о пожаре проходят семь фигурантов: помимо Судденок, Полозиненко, Никитина и Антюшина, генеральный директор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова и технический директор ККК Георгий Соболев, бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Все они по ходатайству следствия арестованы до 25 мая.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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