Источник: суд арестовал имущество фигуранта дела полковника Захарченко

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве наложил арест на имущество объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина - родственника полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Источник уточнил, что общая сумма арестованного имущества составляет более 300 млн рублей.

"Судом наложен арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, - сказал источник, добавив, что всего в рамках уголовного дела арестованы восемь автомобилей и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Московской области и Сочи, а также земельные участки и дома в Подмосковье, общая стоимость которых составляет более 300 млн рублей.