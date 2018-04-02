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В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана

Происшествия
2 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Излучение более чем в 10 раз превышало предельно допустимую отметку

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники "Почты России" и Федеральной таможенной службы перехватили в аэропорту Домодедово радиоактивную посылку, прибывшую из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Специалисты одного из сортировочных узлов "Почты России" совместно с сотрудниками московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер", - сообщили в пресс-службе.

В посылке находился барометр. Груз отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. "Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.

Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России", отметили в пресс-службе.

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