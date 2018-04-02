СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Британская полиция допросила подругу россиянки Юлии Скрипаль, которую она попросила привезти из России в Великобританию гречку для своего отца, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

Издание отмечает, что у полицейских есть подозрения, что крупа была отравленной. "Полиция подозревала, что гостинцы от Юлии для ее отца могли содержать нервно-паралитическое вещество "Новичок", - приводит газета слова своего источника.

Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти ему гречки, но, как утверждает The Sun, в спешке Юлия забыла сделать это. Однако затем она попросила неназванную женщину купить и привезти крупу в Великобританию. Предполагается, что эта женщина работает в крупной медицинской компании в России, она прилетала в Лондон вместе со своим мужем вскоре после прибытия Юлии. Остается неизвестным, когда и как передача была доставлена в дом Скрипаля в Солсбери.

Дело Скрипаля

4 марта экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Заместитель помощника Скотленд-Ярда, старший национальный координатор контртеррористического подразделения столичной полиции Дин Хейдон 28 марта заявил, что следствие полагает, что "Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества у входной двери своего дома".

Официальный Лондон после отравления российских граждан выступил с утверждением, что они были отравлены боевым отравляющим веществом, которое якобы разрабатывалось в РФ. На этом основании британскими властями Москве были предъявлены обвинения в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва приняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.