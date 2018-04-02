Земляки защищают учительницу погибших в "Зимней вишне" школьниц

Кузбасский поселок Трещевский — это две улицы и десяток переулков, несколько сотен домов. Он находится всего в часе пути от Кемерова. Местные жители часто ездят в областной центр в выходные за покупками, в кино или театр. В воскресенье, 25 марта, смотреть мультфильм в ТЦ "Зимняя вишня" поехали и шесть пятиклассниц. Их сопровождала классная руководительница Оксана Евсеева. Педагог вернулась домой живой, а школьницы — нет.

Общее горе сплотило и без того дружных жителей поселка: они всей деревней помогают семьям девочек и поддерживают учительницу, которая сопровождала их в день трагедии.

"Учительница рвалась к девочкам"

В единственной школе маленького поселка, где живут около 700 человек, теперь учатся 74 ребенка. Пятый класс после трагедии уменьшился вдвое — с 12 до 6 человек, но расформировывать, как говорят в школе, его не будут.

В холле школы много цветов и конфет, которые сюда все несут и несут люди. На полу сидит плюшевый зеленый дракон — он держит в лапах воздушный шар с выведенными каллиграфическим почерком именами девочек. Красный шар колышется от сквозняка, и на именах Вики Почанкиной, Вероники Понушковой, Вики Зипуновой и других погибших учениц появляются блики света.

Развернуть Глава Осиногривского сельского поселения Владимир Евдокимов и директор школы Павел Орлинский © Данил Айкин/ТАСС Глава Осиногривского сельского поселения Владимир Евдокимов и директор школы Павел Орлинский © Данил Айкин/ТАСС

Совсем молодой — ему 30 лет — директор школы Павел Орлинский знает каждого ученика. "Они хорошо учились, ходили в секции, активно участвовали в жизни школы, поселка и постоянно были чем-то заняты. Говорить про каждую отдельно сейчас очень тяжело", — рассказывает Павел.

По его словам, классный руководитель Оксана Евсеева и родители поехали с детьми в "Зимнюю вишню" смотреть мультфильм. Среди них был брат погибшей Тани Курчевской. Мультфильм ему не понравился, и Андрей вышел из зала — это его и спасло. Учительницы с родителями в зале тоже не было.

"Некоторые беспринципные СМИ обвиняют учительницу, что она оставила детей. Дети сами отпросились у родителей посидеть: каждый ребенок хочет иногда пообщаться без взрослых. Классный руководитель всячески туда рвалась, пыталась пробраться к ним, но не смогла", — объясняет Орлинский.

Развернуть Поселок Трещевский © Кирилл Кухмарь/ТАСС Поселок Трещевский © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В поселке Евсееву ни в чем не винят, а, наоборот, жалеют. "Если кто-то ее ругает, то он, простите, просто дурак. Я понимаю, что надо найти крайнего, но, если логически рассуждать, она здесь ни при чем. Это случилось по халатности — проводка не проверялась, закрыли двери. У меня вот даже если молоко на плите убежит, сигнализация срабатывает", — говорит школьный повар Галина Степанова.

"Мы все стараемся помочь"

Глава Осиногривского сельского поселения, к которому относится Трещевский, Владимир Евдокимов, как и многие в поселке, неохотно общается с журналистами и обещает прийти с полицией, если с камерами и фотоаппаратами пойдут к Евсеевой или семьям погибших. Да и сами жители поселка стараются лишний раз не беспокоить людей, которые потеряли близких.

Развернуть Фотографии пятиклассниц, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" © Кирилл Кухмарь/ТАСС Фотографии пятиклассниц, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Мы все стараемся помочь. Это в городе люди могут не здороваться друг с другом, а здесь все друг друга знают, и эти девочки везде на виду были", — говорит глава.

Местная жительница Зинаида Константиновна за несколько дней до трагедии приходила к родным одной из девочек попросить трактор — они с радостью согласились помочь. "Я их видела — девчоночки крутились, такие хорошие. Бывают дети такие "жмули", им запрещают со взрослыми разговаривать, а эти — нет. Думаю, надо зайти еще — с гостинцами, игрушками или книжками. Прихожу через неделю, а мне говорят: все, нет у нас внучки больше", — рассказывает она.

Продавец из местного магазина Оля вспоминает: девочки часто забегали в магазин — за сладостями и жвачкой. По ее словам, родителям, у которых несколько детей, полегче: они могут отвлечься на маленьких, а вот, например, Вилена Черникова была в семье одна.

Крестины после похорон

Отец Алексей Соловьев — благочинный Топкинского округа, в который входит Трещевский. Каждый день он служит панихиды по погибшим, родственники обращаются к нему за утешением. На девятый день после трагедии отец Алексей собирается в Трещу.

Развернуть Семья Смирновых во время обряда крещения © Кирилл Кухмарь/ТАСС Семья Смирновых во время обряда крещения © Кирилл Кухмарь/ТАСС

На этой неделе священник провел обряд крещения: после трагедии к нему обратилась семья Насти Смирновой, в которой никто не был крещен. Крестить их попросили и взрослые, и дети.

"Хочется людей утешить, но словами не всегда это можно сделать. Молитва — это ниточка, которая связывает нас с душами погибших, облегчает боль. Хотя боль навсегда останется с людьми", — говорит священник.

Анастасия Аникина