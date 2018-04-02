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Компанию "Курорты Северного Кавказа" обвинили в хищении 3,2 млн рублей из бюджета

Происшествия
2 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По версии следствия, фирма получила возмещение расходов за работу, которая на самом деле оказалась не выполнена

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прокуратура в рамках проверки выявила хищение 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

Как сообщает Генпрокуратура РФ, нарушение удалось выявить во время проверки исполнения КСК законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера. "Установлено, что АО "КСК" в 2015 году в ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края представлена декларация по налогу на добавленную стоимость, в которой была незаконно учтена сумма затрат по заключенному с ООО "Красивая страна" договору стоимостью 21 млн рублей на создание художественных фотографий, работы по которому данным обществом не выполнялись. В результате АО "КСК" незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") возбудило главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю на основании постановления заместителя Генпрокурора РФ Ивана Сыдорука.

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