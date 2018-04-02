На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского

СТАВРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи разыскивают убийцу сотрудника органов внутренних дел Ставропольского края. Сообщение о пропаже полицейского поступило в воскресенье, тело погибшего с множественными ножевыми ранениями обнаружено в багажнике его машины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле. Спустя сутки его автомобиль был остановлен в Ипатовском районе под управлением другого человека, которому удалось скрыться. При осмотре автомобиля, в багажнике обнаружено тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями", - утоняется в сообщении.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Специальная группа для розыска подозреваемого создана и в краевом управлении МВД, ранее на поиски пропавшего сотрудника был ориентирован весь личный состав полиции края. По данным следствия, погибший являлся инженером-электриком отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю.