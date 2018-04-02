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В школе Оренбурга из-за замыкания сработала пожарная сигнализация

Происшествия
2 апреля, 14:49 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Из здания эвакуировались более 600 человек

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ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 620 учеников и 50 педагогов эвакуировали из школы №18 в Оренбурге после того, как в здании сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания в кухонной плите.

"Все учащиеся и педагоги школы эвакуированы на улицу за три минуты, причина - замыкание в плите на кухне", - сообщила ТАСС в понедельник начальник городского управления образования Нина Гордеева.

В региональном управлении МЧС ТАСС сообщили, что сотрудники администрации школы позвонили в ведомство после того, как в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. Было ли в школе задымление или пожар, не уточняется.

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