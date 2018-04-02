Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Актер Мухтар Гусенгаджиев, сыгравший одну из ролей в сериале "Последний из Магикян", осужден на 22 года колонии за изготовление детской порнографии. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Мухтара Гусенгаджиева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов")", - сообщила Иванова.

Следствие и суд установили, что с 2012 года по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей родственников и знакомых. Кроме того, он знакомился с женщинами, имеющими детей, и впоследствии совершал в отношении детей противоправные действия. В ходе обысков дома у обвиняемого обнаружены порнографические видеозаписи с малолетними детьми.

"В рамках расследования были назначены и проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистические экспертизы, выводы которых позволили следствию изобличить вину мужчины по всем инкриминируемым ему шести эпизодам", - добавила Иванова. Приговором Таганского суда Москвы Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

В сентябре 2015 года Гусенгаджиев был задержан и арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Тогда источник сообщал, что в сентябре актер неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, один раз это произошло в Московском армянском театре.