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В Москве задержаны обвиняемые в убийстве бизнесмена в офисном центре

Происшествия
2 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Один из фигурантов дела рассказал о подробностях преступления, в частности, о месте захоронения тела убитого

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Двое обвиняемых в убийстве предпринимателя в офисном центре на востоке Москвы задержаны. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, вечером 21 марта фигуранты в офисном помещении на Большой Семеновской улице задушили 32-летнего бизнесмена, чтобы завладеть его деньгами.

"С целью сокрытия преступления соучастники поместили тело погибшего в автомобиль и вывезли на территорию Московской области. В результате грамотно спланированных следственных действий в кратчайшие сроки фигуранты были установлены и задержаны, один из них дал показания об обстоятельствах преступления и указал место захоронения тела потерпевшего", - сообщила Иванова.

Фигуранты в возрасте 27 и 38 лет арестованы. Они обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений").

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