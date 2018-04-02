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Врачи интерната в Смоленской области скрыли причину смерти избитой пациентки

Происшествия
2 апреля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Разбирательство началось после того, как в прокуратуру обратилась родственница скончавшейся женщины

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ТАСС, 2 апреля. Уголовные дела по статьям о служебном подлоге и неоказании помощи больному возбуждены в отношении сотрудников Дрюцкого психоневрологического интерната в Смоленской области. Как сообщила в понедельник прокуратура региона, персонал интерната скрыл истинную причину смерти одной из пациенток, которую избила другая больная.

"Уголовные дела по статьям о неоказании помощи больному и последовавшей за этим смерти пациента, а также о служебном подлоге, возбуждено в связи с действиями сотрудников Дрюцкого психоневрологического интерната из Смоленской области. Как показала проверка, санитарки интерната не оказали одной из пациенток, которая получила травму головы, квалифицированную помощь, а завотделением указала в документах, что причиной смерти стала "старость", - сообщили в облпрокуратуре.

Разбирательство началось после того, как в прокуратуру обратилась родственница скончавшейся женщины. По ее заявлению было эксгумировано тело пациентки интерната, скончавшейся в ноябре 2017 года. Экспертиза показала, что причиной смерти стала травма головы.

Повреждения скончавшейся пациентки нанесла другая больная. После этого санитарки интерната положили женщину в отдельную палату, где она, не получая должную медпомощь, скончалась через пять дней. Заведующая отделением в медицинском свидетельстве о смерти указала, что причиной кончины стала "старость". По инкриминируемым делам сотрудницам психоневрологического интерната грозит до 4 лет лишения свободы.

Также уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено и в отношении пациентки интерната, ударившей скончавшуюся женщину.

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