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Москалькова: Малобродского планируют перевести в маломестную камеру

Происшествия
2 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Уточняется, что бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" может быть переведен в двухместную или четырехместную камеру

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что бывший гендиректор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, арестованный по делу режиссера Кирилла Серебренникова, может быть переведен в маломестную камеру уже в понедельник.

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"Обращение уполномоченного по правам человека было во ФСИН рассмотрено со всей серьезностью, и, как мне сообщили представители службы, уже сегодня Алексей Малобродский может быть переведен в маломестную камеру: двухместную или четырехместную, сейчас это решается", - сказала омбудсмен ТАСС в понедельник.

Москалькова направила соответствующее обращение во ФСИН после того, как Малобродский был переведен из СИЗО "Матросская тишина", где он содержался в камере на 4 человек, в СИЗО "Медведь" - в переполненную восьмиместную камеру, в которой находилось 12 человек. Ранее омбудсмен сообщала, что из камеры Малобродского было переведено четверо заключенных. Она также заявляла, что намерена выяснить причины перевода Малобродского из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО №4 ("Медведь"), поскольку мотивы таких действий ей остались непонятны.

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