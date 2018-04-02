На северо-западе Москвы полицейские изъяли почти 6 кг гашиша у двух задержанных

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции при досмотре автомобиля на северо-западе Москвы изъяли почти 6 кг гашиша. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, задержаны двое 30-летних подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.

"При личном досмотре и досмотре автомобиля задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли плитки с веществом неизвестного происхождения массой более 4,7 кг. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является наркотическим средством - гашишем. Кроме этого, был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, который исследованием также признан наркотическим средством - кокаином", - сообщил Титов.

Еще 1,2 кг гашиша оперативники обнаружили в гараже у задержанных.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Подозреваемые арестованы.