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Следователи прекратили уголовное преследование экс-министра спорта Оренбургской области

Происшествия
2 апреля, 17:25 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Олега Пивунова обвиняли за уклонение от налогов

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ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Оренбургской области прекратило уголовное дело в отношении экс-министра физической культуры, спорта и туризма в регионе Олега Пивунова из-за выплаты налогов спортивного клуба, сообщили в понедельник в ведомстве.

"До направления уголовного дела в суд в полном объеме погашена задолженность спортивного клуба "Южный Урал" перед бюджетной системой и внебюджетными фондами РФ в общей сумме более 46 млн рублей - с учетом штрафа и пени. Это явились основаниями для принятия решения о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба", - сказали в ведомстве.

Пивунов, который ранее занимал должность генерального директора спортивного клуба "Южный Урал", обвинялся в уклонении от обязанности уплаты налога на доходы физических лиц в сумме более 20 млн рублей и от уплаты страховых взносов на сумму более 19 млн рублей в период 2011 - 2015 года.

Ранее ТАСС сообщал, что Пивунов в 2017 году был оштрафован на 400 тыс. рублей за превышение полномочий. Во время работы в должности министра в 2014-2016 годах он арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей. В августе 2017 года указом губернатора Пивунов освобожден от должности министра.

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