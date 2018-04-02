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Адвокат: гендиректор группы "Сумма" после допроса осталась свидетелем по делу о хищении

Происшествия
2 апреля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Александр Забейда отметил, что Лейла Мамедзаде изложила следствию в ходе допроса известную ей информацию

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Гендиректор группы "Сумма" Лейла Мамедзаде после допроса имеет статус свидетеля по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Забейда.

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"Мамедзаде была допрошена в статусе свидетеля, обвинение ей не предъявлено, мера пресечения не избиралась", - сказал адвокат.

Он уточнил, что его доверительница изложила следствию в ходе допроса известную ей информацию, сообщив, что ей не известно о нарушении закона братьями Магомедовыми.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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