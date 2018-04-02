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Расселенный жилой дом обрушился в Саратове

Происшествия
2 апреля, 17:32 дата обновления: 2 апреля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Под завалами может находиться один человек

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ТАСС, 2 апреля. Жилой расселенный дом обрушился в Саратове, под завалами может находиться один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах области.

"В Саратове произошло полное обрушение трехэтажного четырехподъездного дома", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек.

В настоящее время на месте работают спасатели и кинологи, а также оперативные службы города.

По словам источника, рухнули межэтажные перекрытия в доме на площади 100 кв. м. "По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет", - сообщил он.

В свою очередь начальник областной службы спасения Юрий Юрин сообщил ТАСС, что собаки учуяли что-то под руинами дома, завалы на этом месте сейчас разбирают спасатели. "Но надо сказать, что собака также может учуять какую либо вещь, принадлежащую человеку, например, тапочки или телефон. Пока под завалами никого не нашли", - сказал Юрин.

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