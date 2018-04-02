Экс-гендиректора курского фонда капремонта подозревают в превышении полномочий

КУРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ранее следственный отдел по Центральному административному округу Курска возбудил уголовное дело в отношении экс-гендиректора по подозрению в получении взятки в виде "незаконной услуги по ремонту трех объектов его личной недвижимости" на сумму более 150 тыс. рублей.

"Это второе [уголовное] дело [в отношении экс- гендиректора фонда]. Предварительно, предельная стоимость работ по капитальному ремонту 37 многоквартирных домов в Курске была завышена на 80 млн рублей. Акты выполненных работ подписывал на тот момент генеральный директор фонда", - уточнил собеседник агентства.