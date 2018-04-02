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Суд арестовал на 15 суток организатора акции против свалки мусора в Волоколамске

Происшествия
2 апреля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Артему Любимову вменяется неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Истринский городской суд назначил 15 суток административного ареста одному из организаторов акции против свалки "Ядрово" в Волоколамске Артему Любимову за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Истринский суд признал виновным Любимова в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала представитель суда. Отбывать наказание он будет в УМВД по городу Истра Московской области.

Ситуация вокруг волоколамского полигона приняла широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к докторам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

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