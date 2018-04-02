В центре Сочи загорелся пятиэтажный дом с мансардой

ТАСС/Ruptly

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Пятиэтажный дом с мансардой горит в центре Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Публикация от Лена (@lena.bogdan1) 2 Апр 2018 в 8:31 PDT

"Пожар в городе Сочи, Центральный район. Дом - пять этажей плюс мансарда. Площадь 500 кв. м", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сообщение поступило в 17:43. Пожар оценен по повышенному рангу сложности.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, на месте уже работают пожарные. Судя по видеороликам в социальных сетях, огонь охватил практически всю крышу дома.

Публикация от Сочи Видеограф (@toros_life) 2 Апр 2018 в 8:21 PDT

Публикация от Татьяна Кипреева (@kipreeva_tatiana) 2 Апр 2018 в 8:29 PDT