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В центре Сочи загорелся пятиэтажный дом с мансардой

Происшествия
2 апреля, 18:31 дата обновления: 2 апреля, 18:47 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, апреля. /ТАСС

Площадь пожара, по оценкам специалистов, составляет 500 кв. метров

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© Снимок с видео ТАСС/Ruptly

ТАСС/Ruptly

СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Пятиэтажный дом с мансардой горит в центре Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Публикация от Лена (@lena.bogdan1)

"Пожар в городе Сочи, Центральный район. Дом - пять этажей плюс мансарда. Площадь 500 кв. м", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сообщение поступило в 17:43. Пожар оценен по повышенному рангу сложности.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, на месте уже работают пожарные. Судя по видеороликам в социальных сетях, огонь охватил практически всю крышу дома.

Публикация от Сочи Видеограф (@toros_life)

Публикация от Татьяна Кипреева (@kipreeva_tatiana)

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